„Habe viel geweint“ : Tanaka verabschiedet sich mit emotionalen Worten von Kawasaki

Düsseldorf Er soll ein wichtiger Baustein im Mittelfeld von Fortuna werden. Doch zunächst kämpft er mit der japanischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio um eine Medaille. Jetzt hat er sich beim seinem alten Verein Kawasaki Frotale verabschiedet.

Kurz nachdem Ao Tanaka in Düsseldorf aufgeschlagen war, war er auch wieder weg. Zwar ist der 22-Jährige seit Donnerstag offiziell Spieler der Fortuna, die kommenden Wochen wird er aber in Japan verbringen. Dort finden zwischen dem 23. Juli und 8. August 2021 die Olympischen Spiele in Tokio statt. Das Fußballturnier beginnt allerdings schon einen Tag früher. Tanaka wird versuchen, in diesem Turnier so weit es geht mit der japanischen Fußball-Auswahl zu kommen.

Am Freitag fand er – vielleicht auch wegen des Jetlags – die Zeit, um sich ausführlich von seinem ehemaligen Verein Kawasaki Frontale zu verabschieden. „Zunächst einmal tut es mir Leid, dass ich mitten in der Saison nach Düsseldorf gewechselt bin. Ich habe viel geweint, weil ich es hasse, dieses Team zu verlassen“, schrieb Tanaka auf Instagram. „Ich habe alles in Kawasaki gelernt. Ich möchte mich bei meiner Familie, meinen Mannschaftskameraden, Trainern, Förderern und vielen anderen Menschen für ihre Unterstützung bedanken.“

Wann Fortunas neuer Mittelfeldspieler zurück ins Rheinland reist, ist noch völlig offen. Falls Japan in der Gruppenphase ausscheidet, könnte er bereits bei Fortunas zweitem Saisonspiel gegen Werder Bremen mitwirken. Würde Japan aber das Finale erreichen, würde Tanaka frühestens am 8. August in Deutschland aufschlagen und damit die ersten drei Pflichtspiele Fortunas verpassen.

Die Vorrundengruppe der Japaner hat es allerdings in sich – mit Frankreich und Mexiko warten zwei schwer zu bespielende Gegner. Der dritte Gegner in dieser Gruppe heißt Südafrika, welcher gleichzeitig auch den Auftakt für Tanaka und Co. darstellt. Am 22. Juli um 13 Uhr ist Anstoß. Christian Preußer wird die Spieler nach Möglichkeit sicherlich vor dem TV-Gerät verfolgen. „Ich wünsche mir einfach, dass er bei Olympia eine tolle Erfahrung macht“, sagt er.

(pab)