Zweitliga-Tabellenführer Fortuna verspürt nach dem glücklichen 2:2 im Rheinderby gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende weiter Rückenwind. „Wir sind mit mehr Selbstvertrauen in die Woche gestartet. Das hat uns viel gegeben – als Verein, als Mannschaft“, sagte Trainer Daniel Thioune vor dem Duell am Freitag (18.30 Uhr) mit der SpVgg Greuther Fürth in Anspielung auf den umjubelten Ausgleichstreffer von Jona Niemiec in der Nachspielzeit. „Wir haben das Unentschieden wie einen Sieg gefeiert. Dieses Spiel war eigentlich schon verloren.“