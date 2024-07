Transfer steht kurz bevor Zu diesem Top-Klub wird Fortunas Torjäger Tzolis wechseln

Christos Tzolis ist ein Spieler, den so gut wie jeder Verein gebrauchen kann. Schnell, wendig, torgefährlich – und dabei auch noch ein so freundlicher und teamfähiger Typ, der keine Mannschaft durch Stargehabe durcheinanderbringt. Fortuna hatte das Glück, den griechischen Nationalspieler eine Saison lang in ihren Reihen zu haben, doch mehr werden nun nicht mehr hinzukommen.