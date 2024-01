Neues berufliches Kapitel Zu diesem Klub zieht es Ex-Fortuna-Torhüter Zack Steffen

Dennoch wechselte der damals 24-Jährige auf Leihbasis an den Rhein, vor allem, um mehr Spielpraxis zu erlangen. Ein Unterfangen, das nur sehr eingeschränkt glückte. Bei allem unbestrittenen Talent stand Steffen sein sehr anfälliger Körper immer wieder im Wege, so dass er nur 18 Pflichtspiele für Fortuna absolvierte, in der Rückrunde wegen seiner Knieprobleme überhaupt keines mehr. So wurde seine Leihe am Saisonende nicht verlängert.