Transferhammer bahnt sich an Zu diesem italienischen Verein will Fortuna-Profi Engelhardt wechseln

Düsseldorf/Ipswich · In der vergangenen Saison hat der Mittelfeldspieler in Düsseldorf groß aufgetrumpft, doch nun steht er unmittelbar vor einem Abgang. Welcher Serie-A-Klub den 23-Jährigen zeitnah verpflichten will und wie hoch die Ablösesumme sein soll.

27.07.2024 , 11:34 Uhr