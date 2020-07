Kostenpflichtiger Inhalt: Analyse zum Fortuna-Kader : Zieht Hoffmann seine Ausstiegsklausel?

Andre Hoffmann bejubelt das 1:0 für Fortuna in Freiburg im Februar. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf In einer Serie analysieren die Leistungen der Fortuna-Spieler und schätzen ein, welche Rolle sie in der Zweiten Liga einnehmen können. Heute ist Andre Hoffmann an der Reihe. Trainer Uwe Rösler will den Verteidiger behalten, doch der 26-Jährige hat eine Ausstiegsklausel.