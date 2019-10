Bei der 0:2-Niederlage : Fortuna zeigt in Paderborn erschreckende spielerische Armut

Sebastian Schonlau (SCP) köpft gegen Andre Hoffmann das 2:0. Foto: dpa/Friso Gentsch

Paderborn Die 0:2-Niederlage beim bis dahin sieglosen Tabellenletzten wirft die Düsseldorfer zurück. Im Offensivspiel fehlt es an Ideen und Entschlossenheit.

Lutz Pfannenstiel war so richtig angefressen. „Das war ein lethargischer Auftritt“, sagte Fortunas Sportvorstand nach der 0:2-Pleite beim Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn. „Uns hat es an allem gefehlt. So darf man hier nicht auftreten.“ Mit seiner geballten Erfahrung kam Friedhelm Funkel gelassener herüber, aber in der Sache waren Trainer und Manager gar nicht weit auseinander. „Wir hätten heute acht Stunden spielen können“, sagte Funkel, „und hätten wohl immer noch keinen Treffer erzielt.“

Die 1800 Düsseldorfer unter den 14.182 Zuschauern sahen es genauso, und das war nach dem Schlusspfiff zu spüren. Bis zum letzten Moment hatten sie ihr Team unermüdlich angefeuert, doch hinterher gab es erstmals in dieser Saison keinen durchgängigen Ablass. „Die meisten haben uns Mut zugesprochen“, berichtete Innenverteidiger Hoffmann, „aber es gab auch härtere Kritik. Die haben wir uns aber auch verdient.“

Wobei die Kritik diesmal einen ganz anderen Ansatzpunkt hatte als beim 1:3 in Berlin, denn seinerzeit hatte die Mannschaft in Sachen Engagement enttäuscht, war nie in die Zweikämpfe gekommen. In dieser Hinsicht gab es in Paderborn wenig zu bemängeln, doch dafür offenbarte Fortuna eine ergreifende spielerische Armut. Keine Ideen, keine Entschlossenheit im Angriff, dazu eine hohe Fehlpassquote.

„Wir haben in der ersten Hälfte viel zu wenig in die Offensive investiert“, erklärte Funkel. „Zwar haben wir das Spiel kontrolliert, aber nur den Ball hin- und hergeschoben. Es gab zu wenig Läufe in die Tiefe, und das betrifft alle Außenspieler.“ Namentlich also Jean Zimmer, Niko Gießelmann, Bernard Tekpetey und Dawid Kownacki, die diese Aufgabe im 3-4-3-System erfüllen sollten.

Sich nur an dieses Quartett zu halten, griffe allerdings ebenso zu kurz wie eine einseitige Schuldzuweisung an Adam Bodzek, der die beiden klarsten Chancen vergab. „Der Ball springt kurz vor mir ganz blöd auf, deshalb rutschte er mir über den linken Fuß ab“, sagte der Mittelfeldspieler über seine Riesenmöglichkeit kurz vor der Pause. Unmittelbar danach erzielte Abdelhamid Sabiri aus dem Nichts den Führungstreffer der Gastgeber. „Ein Sonntagsschuss“, meinte Funkel, „der uns für unsere Passivität bestraft hat.“

Und letztlich war es genau diese Passivität, die Fortuna das Genick brach. Die mit ihr gepaarte Ideenlosigkeit ergab sich zum Teil auch aus dem Personal, das der Chefcoach auf den Platz geschickt hatte. Bodzek und Matthias Zimmermann bildeten wie beim 1:0 gegen Mainz die Mittelfeldzentrale und wären sicher auch die idealen Abfangjäger gewesen, wenn der SC Paderborn wie bislang so oft auf die Karte Hurra-Fußball gesetzt hätte. Doch da Trainer Steffen Baumgart dem SCP diesmal eine sehr defensive Haltung verordnet hatte, rückte das Düsseldorfer Duo zwangsläufig nach vorn — und war mit der Organisation des Angriffs überfordert.