Fortuna-Quiz : Zehn Fragen zu Trainer Uwe Rösler

Düsseldorf Es wird noch einige Zeit dauern, bis in den Stadien der Fußball wieder rollen darf. Bis dahin liefern wir einen kleinen Zeitvertreib: Testen Sie Ihr Wissen in Sachen Fortuna! Hier kommt der vierte Teil unseres Fortuna-Quiz.

Für die Fans von Fortuna Düsseldorf steht während der Corona-Krise weiterhin Warten auf dem Programm. Am Wochenende finden keine Fußballspiele ihres Herzensklubs statt. Die Profis selbst können seit Montag wieder im Arena-Sportpark in Sechsergruppen trainieren. Sie hoffen aber natürlich auch, dass der Spielbetrieb in der Bundesliga bald wieder aufgenommen werden kann.