Gegen den 1. FC Magdeburg Zahlen und Fakten zu Fortunas Rückrundenauftakt

Kaum zu glauben, aber wahr: Es wird tatsächlich wieder um Punkte gespielt in der Zweiten Liga. An Hoppeditz‘ Erwachen war es, dass Fortuna dies zum bislang letzten Male tun durfte – und nun ist sogar schon Rosenmontag in Sichtweite. Gast der Düsseldorfer zum Rückrundenstart ist am Freitag um 18.30 Uhr Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Ein Verein also, der es in puncto Tradition durchaus mit Fortuna aufnehmen kann, zumindest in der (DDR-)Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die wichtigsten Eckpunkte zum Freitag-Duell.