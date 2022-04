Premiere für Jobst : Zahlen dominieren Fortunas Mitgliederversammlung

Düsseldorf Der Abend in der Arena wurde lang. Vor allem deshalb, weil sich der Verein um seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Björn Borgerding mit einer großen Anzahl von Anträgen auseinandersetzen musste. Finanzvorstand Arnd Hovemann gab den Mitgliedern seinen Optimismus mit auf den Weg.

Es war der Abend der Zahlen in der Arena. Zum ersten Mal seit 2019 konnte Fortuna ihre Mitglieder wieder zur jährlichen Versammlung in Präsenzform begrüßen – seit Beginn der Corona-Pandemie waren Wahlen und Aussprachen nur auf virtuellem Wege möglich gewesen. Doch die erste Zahl des Abends zeigte, dass der nach einigem Hin und Her gefundene Termin nicht der allergünstigste war: Nur 321 stimmberechtige Mitglieder hatten sich an diesem Donnerstag eingefunden.