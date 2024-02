Nach Rückschlag im Aufstiegsrennen Warum sich Fortuna-Youngster Engelhardt gegen eine „Do-or-die“-Rückrunde wehrt

„St. Pauli macht das einfach abgeklärt. Es ist zwar nicht so, dass sie 4:0 gewonnen hätten“, sagte Engelhardt. „Aber sie haben am Ende eben gewonnen. Auch, weil sie zwischendurch mit 2:0 geführt haben. Wir hingegen gehen zu oft in Rückstand, weil wir nicht da sind. Ich weiß nicht, in wie vielen Spielen wir in den vergangenen zehn Wochen – wenn man die Winterpause mal rauslässt – in Rückstand geraten sind. So ist es auf Dauer schwer, Spiele zu gewinnen.“