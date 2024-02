Zimmermann erteilt Arbeitsauftrag Mit diesem Erfolgsgeheimnis stehen Fortuna siegreiche Wochen bevor

Natürlich gib es nach dem Spiel gegen Hansa Rostock (2:0) noch viel Verbesserungspotenzial, und auch die wirklich schwierigen Spiele gegen die direkten Ligakonkurrenten stehen Fortuna noch bevor. Doch der erste Rückrunden-Sieg am vergangenen Sonntag hat von allen Beteiligten eine enorme Last abfallen lassen. Und so zogen zwei Profis, die im Saisonverlauf zu den zuverlässigsten Akteuren auf dem Platz gehörten, nach langen Wochen der Tristesse ein durchaus positives Fazit.