Wegen griechischen Temperaments Wie Yannik Engelhardt seinen Fortuna-Kollegen Christos Tzolis neckt

Für Christos Tzolis stehen in den kommenden beiden Wochen große Aufgaben an. Die griechische Nationalmannschaft hat die Play-offs der Qualifikation zur EM-Endrunde erreicht, spielt dabei zunächst am Donnerstag um 20.45 Uhr in Athen gegen Griechenland. Fortunas Topscorer ist zum ersten Mal seit rund zwei Jahren wieder bei der A-Nationalmannschaft dabei und will sich einen Traum erfüllen: „Erst einmal Kasachstan schlagen, danach noch ein Spiel gewinnen – und wir sind in Deutschland dabei.“