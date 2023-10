Enttäuscht über 1:1 gegen Osnabrück Diese deutliche Ansage macht Fortuna-Talent Yannik Engelhardt

Nur in einer Phase, da war es Fortuna gelungen, die Osnabrücker so zu bespielen, wie sie es sich selbst als eines der Top-Teams der Liga vorgenommen hatte. „Bis zum 1:0 haben wir das in der zweiten Hälfte besser gemacht“, sagte Engelhardt, „aber danach müssen wir es aufrecht erhalten.“ Statt mit dem Vorsprung – und zu diesem Zeitpunkt auch der Tabellenführung – im Rücken dem zweifellos tapfer kämpfenden VfL den Stecker zu ziehen, verfiel die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune in Passivität.