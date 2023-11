„Eigentlich ein Bundesliga-Klub“ Diese kuriose Verbindung hat Fortuna-Talent Engelhardt zum FC Schalke 04

Dass Engelhardt in diesen Gedanken eine wesentliche Rolle spielt, belegt eine Beobachtung während der Donnerstageinheit. Thioune ließ zwei Formationen, die so gegen Schalke von Beginn an auf dem Platz stehen könnten, gegen ein hauptsächlich aus Talenten wie Daniel Bunk und anderen U23-Akteuren bestehendes Team spielen – und beide Male war der 22-Jährige dabei. Einmal an der Seite von Marcel Sobottka und Isak Johannesson, einmal an der Seite von Johannesson und Appelkamp.