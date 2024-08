„Ein absoluter Hexenkessel“ Wovor Fortunas Appelkamp im DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden warnt

Zumal für die Düsseldorfer klar ist, was sie erwartet. Das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden „ist ein absoluter Hexenkessel“, weiß Appelkamp, der solch einer besonderen und hitzigen Atmosphäre etwas Positives abgewinnen kann: „Das macht schon Spaß, wenn man in so einem Stadion mal in Führung geht, jeder dich auspfeift und man nach dem Spiel zu Fans geht und feiert. Ich hoffe, dass wir das auch erleben können.“