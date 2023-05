Nach Unentschieden beim FC St. Pauli Für Fortuna geht es jetzt nur noch um dieses eine Ziel

Fortunas Trainer lag nach der Nullnummer am Millerntor viel daran, die Spielbewertung von der Gesamtsituation zu trennen. „Tabellarisch gesehen wollten beide Mannschaften unbedingt gewinnen, damit mehr Druck entsteht“, sagte Thioune mit ein wenig Abstand zur Partie. „Wenn wir aber jetzt am neunten oder zehnten Spieltag wären und man sieht die aktuelle Performance der Paulianer und dass sie in den letzten 14 Spielen immer ein Tor geschossen haben – dann wären wir nach Hause gefahren und hätten gesagt: Sieht ganz gut aus.“