„Ist durch seine Vita total spannend“ Worauf sich Fortunas Trainer Thioune bei Pejcinovic freut

Düsseldorf · Dzenan Pejcinovic tastet sich langsam bei Fortuna hinein. Der aus Wolfsburg geliehene Stürmer könnte eventuell bereits im DFB-Pokalspiel am Sonntag in Dresden im Düsseldorfer Kader stehen. Trainer Daniel Thioune erklärt, worauf er sich bei seinem Schützling am meisten freut.

13.08.2024 , 10:36 Uhr

Link zur Paywall Das sind die Zuschauerzahlen der Zweitliga-Teams 2024/25 20 Bilder Foto: dpa/Roland Weihrauch