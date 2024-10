Nächstes Gratisspiel am Sonntag So will Fortuna-Trainer Thioune den HSV knacken

Irgendwie merkt man Daniel Thioune noch immer an, dass er dieses Kapitel in seinem Leben noch nicht restlos verarbeitet hat. Er ist einst aus Osnabrück ausgezogen, um in Hamburg als Trainer den nächsten Schritt zu gehen. Sein Ziel hatte er schon vor Augen, doch die Verantwortlichen beim HSV hatten das Vertrauen in ihn verloren. Nach zehn Monaten zogen sie die Reißleine. Das war Anfang Mai 2021. Drei Runden vor Schluss musste er auf Platz vier liegend gehen. Sein Interimsnachfolger in der Hansestadt: Horst Hrubesch.