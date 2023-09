Nach der Länderspielpause Worauf es für Fortuna nach dem Neustart besonders ankommt

Meinung | Düsseldorf · Nach dem langen freien Wochenende trommelt Trainer Daniel Thioune seine Spieler am Montag wieder zusammen. Noch ohne die Nationalspieler wie Ao Tanaka natürlich, denn für sie stehen weitere internationale Aufgaben an. Am Samstag geht es in der Liga weiter. Was dann besonders wichtig ist.

11.09.2023, 07:02 Uhr

Schon lange ist unter Deutschlands Fußballfans nicht mehr so intensiv über die Nationalmannschaft diskutiert worden wie seit dem späten Samstagabend. Eigentlich haben sich ja sehr viele Anhänger gefühlsmäßig weitgehend von der DFB-Auswahl entfernt, und gar nicht so wenige empfinden es sogar als lästig, dass die Saison ihres Lieblingsklubs durch Länderspiele zwei Wochen lang unterbrochen wird. Aber wenn dann so ein Desaster passiert wie beim 1:4 gegen Japan – dann diskutieren selbst die Entfremdeten wieder kräftig mit.