Ohne Kapitän Corsten Worauf es für Fortunas U23 gegen Düren ankommt

Bereits vergangene Woche vor der Partie gegen den 1. FC Bocholt hatte „Zwote“-Trainer Nico Michaty die beiden kommenden Gegner als die Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison bezeichnet. Die Stärke Bocholts musste sein Team bei der 0:2-Niederlage am eigenen Leib erfahren und auch der 1. FC Düren konnte seinen Status mit dem 3:1 Erfolg in Gütersloh unterstreichen. Die Dürener gaben sich trotz des Abgangs von Erfolgstrainer Boris Schommers nach Duisburg wenige Tage zuvor auch unter Interimscoach Carsten Wissing keine Blöße. Auf Fortunas U23 wartet am Samstag (14.00 Uhr, Westkampfbahn) also eine schwere Auswärtspartie beim aktuellen Tabellen-Zweiten.