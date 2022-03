Fortunas Kapitän ist zurück : Worauf Adam Bodzek jetzt so richtig Lust hat

Worauf Adam Bodzek jetzt so richtig Lust hat

Düsseldorf Nach 14-wöchiger Wettkampfpause aufgrund eines doppelten Rippenbruchs ist Fortunas Kapitän wieder zurück. Mit seinem Treffer gegen den HSV hat er das deutlich angezeigt. Im Gespräch verrät er, auf was er sich in den kommenden Wochen besonders freut und welche Pläne er für die Zukunft hat.

Es war ein Trainingstag wie gemalt bei Fortuna. Sonnig, aber nicht zu heiß – und mit Ausnahme der Nationalspieler und jener Akteure, die am Freitag für das U23-Meisterschaftsspiel beim FC Schalke II in Frage kommen, alle Mann gesund am Start. Wobei Marcel Sobottka nach seiner Covid-Infektion und Jordy de Wijs nach seiner eintägigen Krankheitspause nur ihre Runden um den Platz drehten, aber sehr bald wieder völlig fit sein werden.