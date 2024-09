Noch ohne Scorerpunkt Womit Fortuna-Flügelspieler Klaus trotz fehlender Tore und Assists positiv auffällt

In der vergangenen Spielzeit kam er wettbewerbsübergreifend in der Liga, in der Relegation und im DFB-Pokal auf insgesamt acht Tore und fünf Assists – ein Wert, gegen den Klaus mit Sicherheit auch in der aktuellen Saison nichts hätte. Seine dafür benötigte Form – auch wenn das Glück noch nicht auf seiner Seite ist – hält weiter an. Sieht er das genauso? „Ich habe immer an mich geglaubt und wollte an die letzte Saison anknüpfen. Das mache ich aktuell und bin wichtig für die Mannschaft. Das sieht man“, meinte Klaus und betonte: „Ich will vorangehen und alles geben, dass es so weitergeht.“