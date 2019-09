Pipi gegen Perso : Als Fortuna für den Toilettengang den Ausweis sehen wollte

Düsseldorf Wenn am Sonntag Fortuna und der SC Freiburg aufeinandertreffen, dann ist vor allem unter den rot-weißen Fans die Idee ihres Vereins wieder Thema Der wollte nämlich beim Spiel in Freiburg für den Gang zur Toilette einen Personalausweis als Pfand verlangen.

Schon etwas ganz Besonderes muss vorgefallen sein, wenn wenige Tage vor einer Bundesligapartie nicht der Sport im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion steht, sondern Zitate wie „das stinkt mir“ oder „wenn das Mal nicht in die Hose geht“. Wenn am Sonntag Fortuna Düsseldorf und der SC Freiburg aufeinandertreffen, dann ist vor allem unter den rot-weißen Fans eine ungewöhnliche Aktion ihres Vereins aus der vergangenen Saison wieder Thema. Der hatte für das Auswärtsspiel am 32. Spieltag im Schwarzwald-Stadion beschlossen, zwei Kontrolleure vor den Gäste-Toiletten zu postieren. Die Ordnungskräfte sollten Fans nur dann passieren lassen, wenn sie als Pfand ihren Personalausweis abgeben.