Fortuna-Trainer Thioune schaltet voll in den Pokalmodus „Wir wollen nach Berlin“

Der Mannschaftsbus befindet sich irgendwo zwischen Kaiserslautern und Düsseldorf, als auf den Plätzen des Trainerteams die konkrete Vorbereitung auf das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte beginnt. Nachdem Fortuna am Samstag auf dem Betzenberg einen 3:1-Erfolg gefeiert hat, schauen sich Chefcoach Daniel Thioune und seine Kollegen auf dem Heimweg aus der Pfalz ganz genau an, was ihr kommender Gegner anstellt: Bayer Leverkusen. Am Ende ziehen sie aber kaum neue Erkenntnisse, denn obwohl der Bundesliga-Spitzenreiter gegen die TSG Hoffenheim lange zurückliegt, dreht er das Spiel noch, gewinnt 2:1 und bleibt in dieser Saison weiterhin ungeschlagen.