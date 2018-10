Fortuna Düsseldorf - Wolfsburg: So würden die RP-Redakteure aufstellen

Düsseldorf Fortuna will gegen Wolfsburg Wiedergutmachung für die 1:7-Schmach betreiben. Friedhelm Funkel hat personelle Änderungen angekündigt. Vorschläge kommen von unseren Redakteuren Bernd Jolitz und Patrick Scherer.

In der Partie am neunten Spieltag der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) muss die Fortuna auf fünf Akteure verzichten: Diego Contento (Kreuzbandriss), Raphael Wolf (Aufbautraining nach Nackenbeschwerden), Kenan Karaman (Aufbautraining nach Muskelfaserriss), Andre Hoffmann (Aufbautraining nach Gehirnerschütterung) und Kapitän Oliver Fink (Aufbautraining nach Achillessehnenbeschwerden). Neben der personellen Besetzung steht erneut die Frage im Raum, ob Funkel in der Defensive auf eine Vierer- oder eine Fünferkette setzen wird.

Friedhelm Funkel hat einige – wenn auch nicht allzu viele – Änderungen in seiner Startformation angekündigt. Das wird auch notwendig sein, wenn er nicht einige Spieler dauerhaft vergrätzen will, die bislang nur wenige Einsatzminuten bekamen. Zuvorderst ist da Davor Lovren zu nennen, das kroatische Riesentalent, das sich mit einem langfristigen Vertrag an Fortuna gebunden hat, seit dem Aufstieg aber noch nicht zum Zuge kam. Gemeinsam mit Takashi Usami, der ebenfalls meist in der zweiten Reihe stand, könnte er für den Druck über die Flügel sorgen, der den beiden Stürmern Marvin Ducksch und Rouwen Hennings endlich mehr Torchancen bringen sollte.