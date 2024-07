Aufbruch aus der Pfalz Wo Ex-Fortuna-Profi Lobinger jetzt sein Glück sucht

Zu wenig für seine eigenen Ansprüche, zu wenig auch aus Sicht der Fortuna. Und so zog Lobinger weiter: erst einmal zum Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern, wo es für ihn gar nicht so schlecht anlief. Immerhin 29 Mal wurde er in seiner ersten Saison beim neuen Arbeitgeber in der Zweiten Liga aufgeboten, trotz starker Konkurrenz im Pfälzer Angriff.