Im Trainingslager in Marbella Wo Fortuna in der Vorbereitung auf die Rückrunde steht

Im Fußball neigen die Handlungsbeteiligten bisweilen dazu, das Spiel in taktischen Raffinessen und den Erklärungen darüber zu ertränken. Dabei lässt sich die Formel zum Erfolg relativ simpel herunterbrechen: Wer mehr in ein Spiel einbringt, erhöht seine Chancen gewaltig. Und so wird man Fortuna am Ende nicht daran messen können, ob das Experiment mit einer Dreierkette erfolgreich war oder nicht.