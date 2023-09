Nach einem Jahrzehnt Wo Ex-Fortune Edgar Prib endlich sein Glück gefunden hat

Allerdings nicht lange: Jetzt hat der frühere Fortune seine Heimat gefunden. Sogar fast buchstäblich, denn der inzwischen 33-Jährige wurde zwar in Nerjungri geboren, was damals noch zur Sowjetunion gehörte und heute eine Stadt in der russischen Teilrepublik Jakutien ist. Aufgewachsen ist er jedoch in Mittelfranken, wo er bereits in der Jugend für die Spielvereinigung Greuther Fürth spielte und dort auch bis zu seinem Wechsel zu Hannover 96 im Sommer 2013 blieb. Und Fürth ist nun auch wieder „Eddys“ Adresse.