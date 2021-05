Vorgeschriebene Quarantäne : Wo Fortuna während des Saison-Endspurts residiert

Fortuna Düsseldorf hat den zweiten Neuzugang für die U23 unter Vertrag genommen. Angreifer Jona Niemiec wechselt von der TSG Sprockhövel an den Flinger Broich. In der im Oktober abgebrochenen Saison in der Oberliga Westfalen verpasste Niemiec in den sieben Spielen der Sprockhöveler nur drei Minuten. Darüber hinaus erzielte der 19-jährige Stürmer drei Tore. Zuvor spielte Niemiec in der Jugendabteilung von Rot-Weiß Lüdenscheid. „Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Jona. Er ist nicht den klassischen Weg über ein Nachwuchsleistungszentrum gegangen und verfügt noch über ein sehr großes Entwicklungspotential. Jona hat einen außergewöhnlich guten Körper, ist sehr wuchtig und besitzt eine große fußballerische Intuition. Auch seine Einstellung und seine Lernbereitschaft werden ihm auf seinem Weg mit Sicherheit helfen. Jona ist ein Spieler mit einer Vielzahl von guten Ansätzen, die wir weiterentwickeln wollen“, sagt Frank Schaefer, Direktor Nachwuchsleistungszentrum.