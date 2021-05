Der 18fümmenneunzich-Blog : Wo der HSV der Fortuna um einige Längen voraus ist

Fortuna im Saison-Endspurt mit tierischer Unterstützung



Zweitligist Fortuna wird an den letzten drei Spieltagen in dieser Saison mit einem neuen Trikot auflaufen, das nicht im Handel erhältlich sein wird. Hauptsponsor Henkel ändert für den Endspurt das Sponsorenlogo in "Pattex Crocodile Power", mit einem Krokodil-Kopf auf der Brust. Bei diesen speziellen Klebstoffen symbolisiere das Reptil als Tier mit der stärksten Beißkraft das Leistungsversprechen und garantiere, so der Verein, damit "ein emotionales Design". Durch das Sponsoring auf dem Fortuna-Trikot möchte Henkel die Bekanntheit des Crocodile-Power-Produktsegments steigern - und der Klub hofft nun auf tierische Unterstützung.