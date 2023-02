Negativer Trend Wo Fortuna ein neues Problem droht

Von der rekordverdächtig miesen Bilanz des Bundesligisten Bayer Leverkusen mit sieben Fehlschüssen bei den jüngsten acht Elfmetern ist Fortuna allerdings noch weit entfernt. Und selbst Bayer kippte zuletzt in der Europa League den Trend mit dem gewonnenen Elfmeterschießen bei der AS Monaco. Auffällig jedoch: In der vergangenen Saison verwandelten die Düsseldorfer alle sechs Elfmeter in Liga und DFB-Pokal, 2020/21 ebenfalls, 2019/20 wurden außerhalb des Pokalspiels gegen Saarbrücken auch alle fünf Versuche genutzt. Vor Hennings gegen Fürth war Dodi Lukebakio am 11. Mai 2019 beim 2:3 in Dortmund der letzte Fortune, der in der Liga einen Strafstoß vergab.