Fortuna in der Länderspielpause : Wo Preußer auf Sepp Herbergers Spuren wandelt

Düsseldorf Während ein Düsseldorfer Quintett auf Länderspieltour geht, testet Fortuna am Donnerstag gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Aber auch Trainer Christian Preußer nahm sich eine kurze Auszeit vom Klub. Worum es dabei ging.

Es ist die letzte Länderspielpause des Jahres. Gut so, werden die meisten Fußballfans hierzulande sagen, denn trotz des Trainerwechsels bei der Nationalmannschaft von Joachim Löw zu Hansi Flick verzehrt sich die Mehrheit der Anhänger aktuell nicht gerade nach dem Nationalteam. Das kann man allein schon daran erkennen, dass jeder Eintrittskartenkäufer für das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am Donnerstag tatsächlich ein DFB-Trikot gratis dazu erhält.

Da stehen doch die Klubs immer noch deutlich höher im Kurs, auch wenn die Stadien längst nicht mehr so voll sind wie vor der Coronakrise. Bis es bei Fortuna in der Zweiten Liga weitergeht, dauert es nun ein Weilchen – genau gesagt, steht als nächster Auftritt am Sonntag, 21. November (13.30 Uhr), das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden an.

Wer nicht bis dahin warten möchte, kann wenigstens auf ein Testspiel zugreifen. Allerdings nur im Online-Livestream, denn bei der Partie der Düsseldorfer gegen Heracles Almelo am Donnerstag (14 Uhr) sind keine Zuschauer zugelassen. Fortuna überträgt das Spiel gegen den Tabellenvierzehnten der niederländischen Eredivisie live auf ihrem Youtube-Kanal F95TV.

Trainer von Heracles ist übrigens der Deutsche Frank Wormuth, früher im Trainerstab des DFB tätig, und er hatte die Düsseldorfer auch auf ein Testspiel angesprochen. Nicht mit von der Partie sind am Donnerstag natürlich jene fünf Profis, die mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs sind. Dabei trifft Christoph Klarer mit der österreichischen U21-Auswahl am Freitag auf Aserbaidschan und am Dienstag auf Kroatien.

Da zudem auch Dragos Nedelcu (mit Rumäniens A-Team am Donnerstag gegen Island und am Dienstag in Liechtenstein) und Jamil Siebert (nachnominiert für die die deutschen U20-Spiele in Frankreich und in Portugal) unterwegs sind, wird es in Abwesenheit des verletzten Andre Hoffmann für die Innenverteidigung gegen Almelo äußerst eng: Nominell steht nur Tim Oberdorf zur Verfügung, so dass Aushilfen aus der U21 oder auch die Unterstützung etatmäßiger Mittelfeldspieler wie Adam Bodzek nötig werden.

Weiterhin ist Robert Bozenik mit der Slowakei (am Donnerstag gegen Slowenien und am Sonntag auf Malta) unterwegs, Ao Tanaka muss mit Japan nach Vietnam (Donnerstag) und in den Oman (Dienstag) reisen.

