Fortuna Düsseldorf will im Pokal endlich wieder weit kommen

Erster Gegner ist Koblenz : Fortuna will im Pokal endlich wieder weit kommen

Am kommenden Sonntag geht es für Friedhelm Funkel und Fortuna Düsseldorf im Zuge der ersten DFB-Pokalrunde nach Koblenz. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Die Profis von Fortuna Düsseldorf absolvieren noch vier Trainingseinheiten bis zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison. An den Gegner gibt es nicht nur gute Erinnerungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Falk Janning

Mehr als sechs Wochen nach Trainingsbeginn haben Fortunas Fußballer das Ziel ihrer harten und schweißtreibenden Plackerei fast erreicht: die Pflichtspiele. Am Sonntag um 15.30 Uhr tritt der Zweitligameister in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fünftligisten Rot-Weiß Koblenz an. Nur noch vier Übungseinheiten stehen bis zum Anpfiff auf dem Programm. Im Hinblick auf das Duell bei den Amateuren wird es Friedhelm Funkel und sein Trainerteam dabei etwas ruhiger angehen lassen. Es geht nun darum, die Kraft kommen zu lassen.

Und ganz wichtig: In den ­verbleibenden Tagen wird der ­Cheftrainer seine Schützlinge auch ganz eindringlich darauf hinweisen, die fünftklassigen Amateure aus ­Koblenz keinesfalls zu unterschätzen. Die Pokalbilanz der vergangenen Jahre ist desaströs, da haben die ­Düsseldorfer regelmäßig ­schlechte Erfahrungen mit unterklassigen Teams gemacht. Und auch das Oberwerth-Stadion in Koblenz zählt zu den Orten, an denen die Düsseldorfer ihre Pokal-Schmach erlebten.

In dieser Saison will der Bundesliga-Aufsteiger zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder zumindest die dritte Runde und damit das Achtelfinale erreichen. Den Düsseldorfern war zuletzt in der Spielzeit 2012/13 der Einzug in den Kreis der letzten 16 Teams gelungen: Damals kegelten sie Wacker Burghausen und Borussia Mönchengladbach aus dem Wettbewerb. Sie nährten unter den Anhängern die Hoffnung, dass ihr Team an die große Tradition anknüpfen kann. Immerhin halten die Düsseldorfer immer noch den Rekord der längsten Ungeschlagen-Serie in dem Wettbewerb (18 Siege in Folge zwischen August 1978 und Februar 1981). Doch im Achtelfinale gab es dann im Dezember 2012 ein böses Erwachen, als die Truppe mit 0:2 bei Kickers Offenbach verlor und sich durch eine peinliche Vorstellung die große Chance auf das Viertelfinale entgehen ließ.

Foto: Falk Janning 43 Bilder Das ist der Kader von Fortuna Düsseldorf

In den vergangenen drei Jahren war immer in der zweiten Pokal-Runde Endstation: In der jüngsten Saison, die mit dem Aufstieg in die Bundesliga endete, gab es in Runde eins ein starkes 3:1 in Bielefeld. Dann unterlag die Funkel-Truppe Borussia Mönchengladbach mit 0:1. Auch 2016 waren die Rot-Weißen nicht weiter gekommen: Damals hatte es nach einem 3:0-Erfolg bei Hansa Rostock ein 1:6-Debakel bei Hannover 96 gegeben. 2015 überstanden die Rot-Weißen die erste Runde nur glücklich im Elfmeterschießen bei Rot-Weiss Essen, um dann ein paar Wochen später mit 1:5 sang- und klanglos beim 1. FC Nürnberg die Segel zu streichen. Noch schlimmer war es in den beiden Spielzeiten zuvor gewesen, als den Düsseldorfer der Knock-out schon in der ersten Runde ereilte: 2013 blamierte sich Fortuna mit 0:1 beim SC Wiedenbrück und 2014 mit 1:3 bei den Würzburger Kickers.

Das anstehende Pokalspiel in Koblenz weckt bei Fortunas Fans die Erinnerung an den August 2010 und eine ebenfalls katastrophale Leistung ihrer Mannschaft: Damals warf Drittligist TuS Koblenz den Zweitligisten aus Düsseldorf in einem Spiel der ersten DFB-Pokalrunde aus dem Wettbewerb.