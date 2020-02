Fortunas Trainer Uwe Rösler : „Wir wollen Hertha in den Abstiegskampf hineinziehen“

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf erwartet am Freitag um 20.30 Uhr Hertha BSC. Trainer Uwe Rösler sieht die Chance, den Kreis der Abstiegskandidaten zu erweitern. Der angeschlagene Matthias Zimmermann meldet sich fit.

Die Chance dazu ergibt sich am Freitag, wenn sich ab 20.30 Uhr Hertha BSC in der Arena vorstellt. Bei den Berlinern ist nach der Trennung von Trainer Jürgen Klinsmann und der 0:5-Heimpleite gegen den 1. FC Köln so richtig Feuer unterm Dach, und falls sie auch bei Fortuna verlören, hätten sie nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit Röslers Team belegt. „Wir wollen Hertha BSC in den Abstiegskampf hineinziehen“, sagt Rösler, der vor einigen Wochen davon sprach, dass die letzten vier Teams der Tabelle wohl eine „Mini-Liga“ bilden würden. Jetzt ergänzt er: „Damit könnten wir diese Mini-Liga vergrößern.“