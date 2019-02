Gegner-Check vor Hoffenheim-Spiel : Fortuna will Heimschwäche der TSG nutzen

Düsseldorf Fortuna hofft vor dem Spiel gegen Hoffenheim, dass das jüngste 0:4 gegen Leipzig nicht der Auftakt einer Negativserie war und die TSG weiterhin heimschwach agiert. Auf eigenem Platz hat sie schon dreimal verloren.

Das Spiel Fortuna fährt am Samstag als klarer Außenseiter zur TSG Hoffenheim. Die Ziele der beiden Teams sind höchst verschieden: Während sich die TSG als Tabellensechster weiterhin im Kampf um die internationalen Plätze versucht und auf die Champions-League-Qualifikation schielt, geht es für Fortuna als Tabellen-14. ausschließlich um den Ligaverbleib.

Die aktuelle Form Beide Teams beendeten in der vergangenen Woche ihre Serien. Die Hoffenheimer hatten in der Bundesliga sieben Partien in Folge nicht gewonnen, waren wettbewerbsübergreifend sogar neun Pflichtspiele lang nicht mehr erfolgreich gewesen. Zum Rückrundenauftakt hatten sie gegen den FC Bayern verloren, obwohl sie in der zweiten Hälfte zwingender waren. Gegen den SC Freiburg feierten sie in der vergangenen Woche in einer kämpferischen Partie einen 4:2-Erfolg, kletterten wieder auf einen Europa-League-Platz. Die Düsseldorfer verloren am vergangenen Wochenende beim 0:4 gegen Leipzig nach vier Siegen in Serie zum ersten Mal wieder eine Partie. Sie hoffen, dass das nicht der Auftakt einer Negativserie war. Hoffenheim und Düsseldorf haben beide bislang drei Punkte in der Rückrunde gesammelt.

Die personelle Lage Der Heimelf fehlt der Langzeitverletzte Lukas Rupp. Außerdem sind fraglich die angeschlagenen Andrej Kramaric, Benjamin Hübner, Kasim Adams und Harvard Nordtveit. Die Gäste müssen auf Marcel Sobottka (Trainingsrückstand nach Bänderriss) sowie die Langzeitverletzten Tim Wiesner und Diego Contento verzichten. Jean Zimmer ist dagegen nach überstandenem Muskelfaserriss wieder fit.

Stärken und Schwächen Die TSG ist unter Nagelsmann nur schwer auszurechnen, das ist ihre große Stärke. Der Coach gilt als Taktiktüftler. Unter ihm verfügt die Truppe über viel Fitness, taktische Flexibilität und Stabilität. Die Elf hat für jede Spielsituation einen Plan, ist sehr variabel im Spielsystem, kann Dreier-, Vierer- und Fünferkette spielen. Schwächen hat sie auf eigenem Platz: Während sie auswärts die viertbeste Mannschaft ist (15 Punkte in neun Spiele, 4-3-2) ist sie daheim nur die achtbeste (13 Zähler in zehn Partien, 3-4-3).

Der direkte Vergleich Sieg, Remis und Niederlage – Fortuna hat in den drei Partien gegen Hoffenheim alle drei Varianten schon erlebt. In den beiden Heimspielen gegen die TSG gab es einen 2:1-Erfolg (Tore: Alfredo Morales, Dodi Lukebakio - Reiss Nelson) und ein 1:1-Remis (Tore: Robbie Kruse – Joselu). Das bislang einzige Auswärtsspiel im Kraigau verloren die Düsseldorfer am 10. November 2012 mit 0:3. Die Tore erzielten Roberto Firmino (11.), Andreas Lambertz (75., Eigentor) und Kevin Volland (90.).

Die Trainer Es ist das Duell des jüngsten gegen den ältesten Coach der Bundesliga. Als Nagelsmann (31) 1987 im Landsberg am Lech geboren wurde, war sein Gegenüber Friedhelm Funkel (64) Spieler bei Bayer Uerdingen und hatte bereits 254 Bundesliga-Spiele bestritten. Der jüngste Bundesligatrainer aller Zeiten, der mit gerade einmal 24 Partien Cheftrainer im Fußball-Oberhaus war, hat mit seiner Mannschaft in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufschwung gefeiert. In den vergangenen Wochen erlebte er seine erste ernsthafte Krise und spürte Gegenwind. Gegen Fortuna sinnt Nagelsmann nach der 1:2-Hinspiel-Pleite nun auf Revanche und will zurück auf die Erfolgsspur. „Wir haben etwas gutzumachen. Fortuna ist ein Gegner, den wir schlagen müssen, um unsere Ambitionen bedienen zu können. Es geht um eine Revanche", sagt der 31-Jährige, der ab der kommenden Saison beim Ligarivalen Leipzig die sportliche Verantwortung hat.

Besonderes Kerem Demirbay trifft zum ersten Mal mit der TSG auf die Fortuna, für die er in 26 Spielen 15 Scorer-Punkte sammelte. Im Hinspiel hatte der Nationalspieler verletzt gefehlt. Für Angreifer Kenan Karaman, Ex-Hoffenheimer in Diensten der Rot-Weißen, ist es dagegen eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. 2014 stieg er mit den Blau-Weißen in die Bundesliga auf.

