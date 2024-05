Ex-Torhüter feiert Geburtstag Fortuna-Legende Wilfried Woyke hält auch mit 80 den Laden zusammen

Vierzehn Jahre lang hat Wilfried Woyke das Trikot der Fortuna getragen, ab 1965 erst als Amateur, ab 1968 dann als Profi. Er war einer der überragenden Torhüter in der Geschichte des Vereins und entscheidend daran beteiligt, dass die Flingerner für lange Zeit zu einer festen Größe in der Bundesliga wurden. In der Nachfolge von Nationaltorwart Wolfgang Fahrian stieg er 1971 mit den Rot-Weißen aus der Regionalliga in die höchste deutsche Klasse auf, in der er 190 Spiele bestritt. 1973 und 1974 beendete er mit Fortuna die Saison jeweils als Tabellendritter. Es waren die bislang besten Plazierungen des Klubs in der Eliteklasse.