Leid und Jubel bei Einwechselspielern : Wilder Abend für Fortunas Ofori und Kownacki

Dawid Kownacki (li.) und Kelvin Ofori. Foto: imago images/Norbert Schmidt/Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de

Düsseldorf Kelvin Ofori und Dawid Kownacki wurden beim 3:2 gegen Darmstadt eingewechselt. Beide beeinflussten den Spielverlauf entscheidend. Trainer Uwe Rösler fand lobende Worte, ermahnte den jungen Ghanaer aber auch.

Was hat Dawid Kownacki nach diesen Momenten gelechzt. Zum bereits zweiten Mal in dieser Saison hat sich der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte den Titel Matchwinner verdient. Wie schon gegen Würzburg erzielte der polnische Nationalstürmer als Einwechselspieler den Siegtreffer. Das Tor zum 3:2 bereitete Kelvin Ofori ungewollt vor. Der Ghanaer war ebenfalls eingewechselt worden – und erlebte eine wahre Gefühlsachterbahn.

Der junge Ghanaer, als größtes Talent im Fortuna-Kader gehandelt, durfte nach der Halbzeit aufs Feld. Am Ball wirbelte er direkt los, man hatte das Gefühl, dass der 19-Jährige der einzige Mann im roten Trikot war, der auch mal ein echtes Eins-gegen-Eins-Duell im Dribbling gewinnen konnte. Auch wenn ihm nicht alles gelang, war es offensiv ein guter Auftritt.

„Wir wissen, was er für ein Talent ist“, sagte Trainer Uwe Rösler . „Aber das war eine Lehrstunde für ihn. Er hat sich in vielen Sachen verbessert, aber es geht immer auch eine um Balance aus Defensiv- und Offensivspiel. Er kann sich bei seinem Kameraden bedanken, dass sie ihm aus der Bredouille geholfen haben.“

Fehler in der taktischen Ausrichtung

Fehler in der taktischen Ausrichtung : Warum Rösler das Fortuna-Spiel zu kompliziert macht

Immerhin half er auch selbst noch ein bisschen mit. Beim Stand von 2:2 bekam er den Ball von Rouwen Hennings am der Strafraumkante zugespielt, legte sich die Kugel vor und zog ab. Der Ball wurde von einem Darmstädter so abgefälscht, dass er direkt vor Kownackis Füßen landetet. Der 23-Jährige schloss trocken ab und machte die drei Punkte klar. Kurz vor dem Ende wurde Ofori dann auch wieder ausgewechselt – aus taktischen Gründen brachte Rösler in Marcel Sobottka einen weiteren Defnesivspieler.