Fortuna Düsseldorf: Wikipedia-Quiz für Experten

Düsseldorf Wie gut kennen Sie sich in der Geschichte von Fortuna Düsseldorf aus? Wir haben ein kleines Quiz vorbereitet. Achtung, nichts für Anfänger!

Das sind die Regeln: Wir verraten Ihnen die Vereine, für die der Spieler in seiner Karriere aufgelaufen ist, Sie müssen raten, welcher Ex-Fortune sich dahinter verbirgt. Damit es nicht ganz so schwer ist, sagen wir Ihnen noch, wie viele Spiele der Spieler für den jeweiligen Verein gemacht hat. Wie viele Tore der Spieler in diesen Partien gemacht hat, steht in der Klammer dahinter. Oben steht der erste Profi-Verein des Spielers, ganz unten der letzte.