Trotz Niederlage und drei Roter Karten Wieso man bei Fortunas U23 viel Positives aus Aachen mitnehmen kann

Es war eine spektakuläre Kulisse, die der Tivoli am vergangenen Freitagabend bereithielt. 25.400 Zuschauer sorgten beim Gastspiel von Fortunas U23 bei Alemannia Aachen für das am drittbesten besuchte Spiel der Regionalliga-Geschichte und für eine großartige Stimmung. Ebenfalls beeindruckend war die Unbekümmertheit, mit der die Düsseldorfer Jungspunde trotz der Umstände die Partie annahmen – trotz der 1:2-Niederlage am Ende.