Serie fortgesetzt : Wieder nichts mit Fortunas Traum vom Pokal-Heimspiel

Foto: Horstmüller 32 Bilder Fortunas besondere Momente im DFB-Pokal

Düsseldorf Das Losglück hat erneut einen Bogen um Düsseldorf gemacht. Fortuna muss nach Regensburg – und setzt damit eine schier unglaubliche Auswärtsserie im DFB-Pokal fort. Was die letzten Heimspiele waren, wie oft die Fans reisen mussten, und welche Tücken das Los sportlich und finanziell hat.

Grundsätzlich hat Josia Topf seinen Job hervorragend gemacht. „Wir hatten ausprobiert, dass ich mit den Händen in die Lostrommel greife, aber die Kugeln lagen doch zu tief“, erklärte der als „Losfee“ auserkorene Paralympics-Schwimmer vor der Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Kein Wunder: Topf hat von Geburt an keine Arme, seine Hände sitzen nahezu direkt am Schultergelenk. „Deshalb haben wir zum Trick mit der Suppenkelle gegriffen, das funktioniert prima.“

Mit eben jener Suppenkelle schöpfte Topf einige sehr interessante Duelle wie etwa die regionalen Derbys Eintracht Braunschweig gegen VfL Wolfsburg oder FC Augsburg gegen den FC Bayern. Für Fortuna rührte Topf mit seiner Kelle aber eine eher fade Suppe an. Ein Gastspiel beim SSV Jahn Regensburg gibt es auch schon in der Zweiten Liga, und es bedurfte ganz bestimmt keiner Neuauflage im Pokal. Was aber noch viel bitterer ist: Es ist schon wieder nichts geworden mit dem Traum vom Heimspiel im DFB-Pokal.

„Natürlich hätten wir gerne mal wieder ein Heimspiel vor unseren Fans im Pokal gehabt“, sagte dann auch Fortunas Sportdirektor Christian Weber ganz ehrlich in einer ersten Reaktion auf das Los. Kapitän Andre Hoffmann ging noch ein bisschen mehr ins Detail: „Für unsere Fans sicherlich nicht angenehm, unter der Woche bis nach Bayern zu reisen, wir freuen uns trotzdem über jeden Einzelnen, der uns in Regensburg unterstützt.“

Da klingt schon ein bisschen Frust durch, und der ist durchaus verständlich. Die Erinnerungen an das letzte Heimspiel der Düsseldorfer im DFB-Pokal sind schon arg verstaubt: Am 30. Oktober 2019 gab es das. Fortuna gewann seinerzeit in der zweiten Hauptrunde vor 20.141 Zuschauern mit 2:1 gegen den damaligen Zweitligisten FC Erzgebirge Aue, scheiterte später erst im Viertelfinale am Viertligisten 1. FC Saarbrücken.

Foto: Frederic Scheidemann 56 Bilder Das sind die besten und schlechtesten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Acht Auswärtsspiele folgten seitdem im Pokal. Und vor Aue? Da sind auf dem Rückweg entlang des Zeitstrahls auch erst einmal vier Partien auf fremdem Platz notiert, ehe sich das 0:1 im Zweitrunden-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 24. Oktober 2017 findet. Davor standen wiederum acht Begegnungen in der Fremde, bis man am 31. Oktober 2012 wieder bei einem Pokal-Heimspiel gegen Gladbach ankommt. Nando Rafael erzielte damals den Siegtreffer zum 1:0 in der Verlängerung.

Heißt unterm Strich: Im zurückliegenden Jahrzehnt hatte Fortuna im DFB-Pokal seit jenem Rafael-Feiertag zwei Heimspiele, musste aber unglaubliche 20 Mal auswärts ran. Losglück? Das machte schon vor Josia Topf einen großen Bogen um die Landeshauptstadt. Das Ganze hat zudem noch eine finanzielle Seite. Zwar werden die Zuschauereinnahmen unter dem Gastgeber und dem Gast (sowie dem DFB) geteilt, der Heimverein behält jedoch zusätzlich die Einnahmen aus der Bewirtung der Zuschauer und dem Merchandising ein. Das kann sich schon um eine stolze Summe handeln – erst recht, wenn durch ein attraktives Heim-Los eine Live-Übertragung in ARD oder ZDF anstünde.

Foto: Christof Wolff 16 Bilder Das sagen die Fortunen zum Pokal-Erfolg in Offenbach

Statt dessen nun also Regensburg. Vom Spielort einmal ganz abgesehen, birgt diese Partie auch sportlich große Tücken. Zum einen ist der SSV Jahn zu Hause generell stärker einzuschätzen als auswärts, zum anderen sind die Oberpfälzer ohne Frage hochmotiviert, sich für die erst kürzlich erlittene 0:4-Schmach in der Arena zu revanchieren. „Die Aufgabe im Pokal wird sicherlich eine ganz andere“, warnt auch Andre Hoffmann, dessen These dadurch gestützt wird, dass die Regensburger in der ersten Runde Bundesligist 1. FC Köln hinauswarfen.