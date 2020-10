Ein Spieler betroffen : Wieder Corona-Fall bei Fortuna

Düsseldorf Ein Spieler von Fortuna Düsseldorf wurde positiv auf Corona getestet. Das hat nach Angaben des Vereins die PCR-Testung am Dienstag ergeben. Das örtliche Gesundheitsamt wurde darüber umgehend informiert und wird nun alle nötigen Schritte der Kontaktverfolgung durchführen.

Fortuna hat einen dritten Corona-Fall. Da ist das Ergebnis einer Testreihe am Dienstag. Um welchen Spieler es sich handelt, wollte der Verein zunächst nicht mitteilen. Der Klub und sein Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter Ulf Blecker stehen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Die Ergebnisse der am Dienstag durchgeführten Testreihe auf das Corona-Virus erreichten die Fortuna am frühen Mittwochmorgen. Der positiv getestete Spieler wurde umgehend informiert und verweilt in häuslicher Quarantäne.