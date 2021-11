Fortuna im Leistungstief : Wie zwei Konkurrenten jetzt zum Vorbild werden können

Foto: dpa/Carmen Jaspersen 38 Bilder So würde die Tabelle ohne Fehlentscheidungen aussehen

Düsseldorf Fortuna steckt nach zwei erschreckenden Auftritten in Pokal und Liga ist der ersten Herbst-Depression. Für ein wenig Aufmunterung könnte ein Blick auf zwei Konkurrenten sorgen. Warum sich Fortuna an diesen Klubs in der Zweiten Liga ein Beispiel nehmen kann.