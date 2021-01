Fortunas Weckrufe : Wie Würzburg das neue Regensburg werden kann

Allein unter jubelnden Würzburgern: Rouwen Hennings. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Der Frust sitzt tief bei Fortuna. Das peinliche 1:2 bei Schlusslicht Würzburg erschütterte den Glauben an den Aufstieg bis ins Mark. Doch in der jüngeren Geschichte gibt es positive Beispiele, als Pleiten zu Weckrufen wurden.

Wenn eine Serie von neun Ligaspielen ohne Niederlage ausgerechnet beim Tabellenletzten endet, ist das allein schon Grund genug für handfeste Enttäuschung. Wenn dieser Letzte dann auch noch wie die Würzburger Kickers zuvor erst eins seiner neun Saisonheimspiele gewonnen hatte, gilt das umso mehr. Und Fortuna setzte dem Ganzen am Freitagabend auch noch die Krone auf, indem sie nach 24 Minuten 1:0 führte und etliche Gelegenheiten verstreichen ließ, noch vor der Pause den Sack zuzumachen.

Trainer Uwe Rösler hatte die völlig überflüssige Niederlage derart die Stimmung verhagelt, dass er überhaupt nicht über deren Folgen für Fortunas Aufstiegsambitionen nachdenken wollte. So oder ähnlich erging es sicher auch sehr vielen Anhängern, die sich nach der Vorstellung von Würzburg nur noch schwer vorstellen können, wie die Mannschaft ihre großen Ziele erreichen soll. Doch es gibt in der jüngeren Vereinsgeschichte einige historische Mutmacher.

19. Oktober 2018 – 1:7 bei Eintracht Frankfurt Fortuna hat Anlaufschwierigkeiten in der Bundesliga. Zwar ist am dritten Spieltag mit 2:1 gegen Hoffenheim der erste Sieg gelungen, doch eine Durststrecke folgt. Mit drei Niederlagen in Serie im Gepäck kommt die Elf von Trainer Friedhelm Funkel nach Frankfurt und wird böse vermöbelt: Allein Luka Jovic trifft fünfmal, und nach dem 7:1-Endstand ist Fußball-Deutschland von der Erstliga-Untauglichkeit Fortunas überzeugt. Der Aufsteiger verliert auch noch die nächsten beiden Partien gegen Wolfsburg und Gladbach, doch dann berappelt er sich und schafft als sensationeller Zehnter den Klassenerhalt.

Foto: dpa/Arne Dedert 10 Bilder Frankfurts Jovic zerlegt Fortuna mit Fünferpack

23. Februar 2018 – 3:4 bei Jahn Regensburg Es ist die Partie, an die Fortunas Edelfan Piet Vossen, seit einem halben Jahrhundert stets fest an der Seite des Klubs, bereits kurz nach dem Abpfiff in Würzburg bei Facebook erinnert. „Man braucht sein Regensburg“, postet er am Freitagabend und spielt dabei auf den eiskalten Februarabend vor drei Jahren an. Nach einer mitreißenden Anfangsphase führt Fortuna beim SSV Jahn 3:0, weitere Treffer sind sogar möglich. Dann aber tritt die unfassbare Wende ein. Regensburg kommt heran, die Düsseldorfer wirken ähnlich kopflos wie am Freitag bei den Kickers. Beim Schlusspfiff lassen sich die Fortunen fassungslos zu Boden fallen, denn nach dem 3:4-Desaster ziehen fast alle Anhänger den Aufstieg ernsthaft in Zweifel. Nichtsdestotrotz wird dieser zwei Monate später in Dresden ausgiebig gefeiert.

5. April 2012 – 1:2 bei Hansa Rostock Nach der besten Zweitliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte ist Fortuna ins Trudeln geraten. Zu viele Unentschieden haben dafür gesorgt, dass Fortuna aus den ersten elf Spielen der Rückrunde nur 13 von 33 möglichen Punkten geholt hat und von Platz eins auf drei abgerutscht ist. Unter diesen Vorzeichen geht es zum Tabellenletzten Hansa Rostock – und die Truppe von Trainer Norbert Meier verliert nach ganz schwacher Vorstellung 1:2, weil Ranisav Jovanovics Anschlusstor in der 85. Minute viel zu spät kommt. Jovanovic verschießt noch einen Elfmeter, Oliver Fink unterläuft ein Eigentor zum 0:2. Viele in der Landeshauptstadt sind sicher, dass das der Sargnagel im Aufstiegskampf ist, doch am Ende der Saison steht die denkwürdige Relegation gegen Hertha BSC und die Rückkehr in die Bundesliga.

10. Mai 2009 – 5:5 bei Eintracht Braunschweig Im engen Rennen um die drei ersten Plätze der Dritten Liga zählt jeder Punkt, und die drei Zähler in Braunschweig sind dabei fest eingeplant. Doch es geht zu vieles schief an der Hamburger Straße. Fortunas Torhüter Michael Melka hält zwei Strafstöße der Eintracht, muss aber einen dritten passieren lassen. Die Düsseldorfer führen dennoch viermal, unter anderem mit 5:4 bis in die letzte Minute hinein. Doch dann erwischt sie Feit-Florian Bansers Kopfball nach einem Einwurf eiskalt zum 5:5. Aufstieg passé? 13 Tage später schlägt Fortuna in der ausverkauften Arena Werder Bremen II 1:0 und ist wieder in der Zweiten Liga.

Foto: rpo, Falk Janning 72 Bilder Eintracht Braunschweig - Fortuna 5:5

Taugt Würzburg jetzt also womöglich zum neuen Regensburg? Oder zum neuen Frankfurt, Rostock oder Braunschweig? Die Antwort darauf kann nur Fortunas Mannschaft geben. Es liegt ganz allein an ihr, ob sie, wie bei unseren vier historischen Beispielen geschehen, in der Lage ist, die richtigen Schlüsse aus einer Blamage zu ziehen.