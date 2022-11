Lauerstellung statt Schlagdistanz : Wie viele Punkte Fortuna laut Thioune im Minus liegt

Düsseldorf Nach der bitteren Niederlage am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Kaiserslautern ist die Stimmung rund um die Düsseldorfer Arena weiterhin gedrückt. Wie Fortunas Trainer Daniel Thioune die Hinrunde analysiert. Und warum er die Bezeichnung „Partycrasher“ nun an einen anderen Verein weiterschiebt.

Auch einige Tage nach dem Heimspiel am Freitag in der Arena schwirrt der 1. FC Kaiserslautern im Kopf von Daniel Thioune herum – und das gleich aus dreierlei Gründen. Einmal natürlich, weil die Pfälzer nach dem 2:1-Sieg zum Hinrunden-Abschluss für Fortunas mentales Tief hauptverantwortlich waren. „Die letzten Tage waren nicht ganz so einfach. Die Enttäuschung war sehr groß“, sagt der Trainer auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir sind jetzt nicht mehr in Schlagdistanz, sondern in einer Lauerstellung.“