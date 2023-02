Vor dem Spiel in Lippstadt Wie Fortunas U23-Trainer auf den Abstiegskampf blickt

Punkte am Wochenende benötigt Fortunas U23 dafür also dringend. Im SV Lippstadt wartet am Samstag (14 Uhr, Liebelt-Arena) ein Gegner aus dem Tabellenmittelfeld auf Michaty und sein Team. Der Trainer schätzt den kommenden Gegner als „sehr variables Team, mit einem spielerischen Ansatz, weshalb es wichtig wird, sehr kompakt zu verteidigen“. So wolle man die Null halten, wie beim torlosen Unentschieden gegen die U23 von Köln am vergangenen Wochenende.