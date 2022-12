Stürmer aus der U23 Wie Fortuna-Talent Mansfeld von Lobingers Weggang profitiert

Und so hatte Fortuna an jenem Abend mehr zu verkraften als die ohnehin schon bittere 1:2-Niederlage, die durch den Foulelfmeter Philipp Klements tief in der Nachspielzeit zustandekam. Mansfeld wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihm der ausgekugelte Ellbogen ohne Narkose wieder eingerenkt wurde. Die MRT-Bilder brachten dann jedoch die Diagnose, dass Mansfeld sich am Band-, Knochen- und Gelenkapparat keine richtig schwerwiegenden Schäden zugezogen hatte. Zwar war es erforderlich, den Arm einige Wochen ruhigzustellen – schon bald nach der Winterpause wird der Stürmer voraussichtlich aber wieder voll mitmischen können.