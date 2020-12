Kostenpflichtiger Inhalt: Geprägt von Peter Neururer : Wie Fortunas U23-Coach Michaty tickt

Nico Michaty Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortunas Zweitvertretung reitet in der Regionalliga auf einer Erfolgswelle. Architekt dieses Aufschwungs ist Trainer Nico Michaty. Seine Arbeit wurde vor allem von Weggefährten aus seiner Zeit in Bochum beeinflusst. Am Sonntag spielt die "Zwote" gegen den FC Schalke 04.