„Minus mal Minus ergibt Plus“ Wie Fortuna-Trainer Thioune in Rostock auf die Mathematik hofft

Angesprochen auf Fortunas schwarze Liga-Serie in Mecklenburg-Vorpommern antwortet Thioune deshalb: „Meine Quote ist auch nicht ganz so toll in Rostock. Ich habe da auch noch kein Spiel gewonnen.“ Und dann bemüht er hochmathematische Grundsätze, um die negativen Fakten in solche mit einer positiven Perspektive zu verwandeln. „Minus mal Minus ergibt Plus“, führt der Trainer auf der Spieltagspressekonferenz an, „vielleicht können wir das ein bisschen miteinander kombinieren.“