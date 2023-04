Zwei Osnabrücker Legenden Wie Fortuna-Trainer Thioune einen alten Freund unterstützt

Viel zu sehen bekam Joe Enochs nicht von Düsseldorf im Sonnenschein, dafür war sein kurzer Aufenthalt am Rhein deutlich zu eng getaktet. „Nein, leider hatte ich dafür keine Zeit“, sagt der 51-Jährige am Mittwochvormittag und steht dabei in voller Fortuna-Montur am Rande des Trainingsplatzes im Arena-Sportpark. Aus einem speziellen Grund: Zwei Tage lang hat der erst kürzlich als Chefcoach beim Drittligisten FSV Zwickau entlassene US-Amerikaner im Trainerteam von Daniel Thioune hospitiert.